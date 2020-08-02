Президент США Дональд Трамп вимагає засудити одного з організаторів теракту на Бостонському марафоні Джохара Царнаєва до смертної кари.

Про це він заявив на своїй сторінці у Twitter.

“Рідко хто-небудь заслуговує смертної кари більше, ніж бостонський підривник Джохар Царнаєв”, – написав Трамп.

За його словами, суд погодився, що те, що сталося на марафоні, було “одним з найстрашніших терактів у країні після звірств 11 вересня”.

“Федеральний уряд повинен домагатися страти в ході перегляду цієї справи”, – наголосив Трамп.

Раніше апеляційний суд скасував смертний вирок одному з організаторів теракту на Бостонському марафоні Джохару Царнаєву, справу передано в нижчий окружний суд для проведення нового процесу на стадії винесення вироку.

Джохар Царнаєв, якому в 2013 році було 19 років, а також його старший брат Тамерлан, 15 квітня 2013 року зірвали два саморобних вибухових пристрої, зроблені з каструль-скороварок, біля фінішної лінії традиційного щорічного Бостонського марафону. Внаслідок цього три людини загинули і ще 264 людини отримали поранення. Ще 17 осіб втратили якусь із кінцівок.

Три дні брати тікали від поліції. За цей час вони вбили співробітника поліції.

Через два роки, в 2015-му, Царнаєва визнали винним за 30 звинуваченнями, які йому висували. 17 з них передбачають можливість смертної кари. Зловмисника засудили до смертної кари, але сторона захисту почала подавати апеляційні позови.

Царнаєв і його адвокати не заперечують, що він скоїв напад. Але вони стверджують, що головним винуватцем був його старший брат Тамерлан. Судячи з цього, вони заявляють, що покарання у вигляді страти для Джохара несправедливе.