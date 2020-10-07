Про це повідомляє CNN.

За інформацією джерела, ще до встановлення діагнозу коронавірус Трамп телефонував фармацевтичним компаніям і цікавився розробкою вакцин і вимагав від них максимально прискорити процес.

У своїх розмовах з основними виробниками ліків, які працюють над коронавірусними вакцинами, Трамп чітко заявив керівникам компаній, що хотів би, щоб вакцину розробляли швидше, розповіла людина, знайома з розмовою.

Трамп запитав, чи можуть вони пришвидшити свої терміни, і висловив занепокоєння тим, що процес регулювання FDA може уповільнити прогрес.

За інформацією джерела, Трамп постійно тисне на чиновників, щоб ті встигли повністю завершити розробку до 1 листопада. Тобто результат повинен бути готовий за два дні до президентських виборів.

Неодноразові заклики Трампа – особливо до Pfizer, на прогрес якої останнім часом він найбільше сподівається, – ймовірно, продовжуватимуться на президентських виборах, які можуть залежати від того, як виборці сприймають його вирішення кризи громадського здоров’я.

Тим часом експерти хвилюються через таку увагу Трампа для долі вакцини. Через такий очевидний політичний тиск Трампа люди можуть побоюватися, що вакцини не будуть безпечними для широкого використання. Крім цього, вони можуть втратити довіру до федеральних регуляторних органів і, можливо, до науково-дослідницької науки.

Прес-секретар Білого дому Сара Метьюз відхилила ці занепокоєння.

“Адміністрація Трампа зосереджена на тому, щоб якомога швидше доставити безпечну, ефективну вакцину для американського народу, і будь-які зусилля, спрямовані на підрив довіри до вакцини, є безвідповідальними та небезпечними”, – сказала Метьюз.

У перших президентських дебатах Трамп визнав, що розглядає розробку вакцин не просто як наукову справу, а й як політичну.

“Це дуже політична річ. Я розмовляв з Pfizer, я розмовляв з усіма людьми, з якими ви повинні поговорити, Moderna, Johnson & Johnson та іншими. Вони можуть (розробити вакцину, – ред.) набагато швидше”, – сказав він.

Вчені особливо стурбовані тим, що Pfizer може відіграти участь у виборчому графіку Трампа. Трамп часто робить заяви про роботу компанії, що вони розроблять вакцину до дня виборів.

“Ми вважаємо, що там у нас є переможець”, – заявив Трамп про вакцину Pfizer ще в липні, коли оголосив, що уряд заплатить компанії 1,95 млрд доларів за придбання перших 100 млн доз вакцини проти коронавірусу, як тільки вона виконає урядові дозволи.

ЗМІ повідомляють. що очолює фармацевтичну компанію керівник, який, здається, не боїться порушувати норми щодо розробки вакцин.

Більшість експертів – включаючи найвищих посадових осіб з питань охорони здоров’я в адміністрації Трампа – не вважають, що вакцина може бути готова до листопада місяця. Вони припускають, що вакцина може бути доступна до кінця 2020 року або на початку 2021 року, а потім стане широко доступною в середині наступного року.

Вчені FDA, яка відповідає за затвердження вакцин, наполягають на тому, що вакцина буде до кінця перевіреною, базуючись на наукових, а не політичних критеріях. Вони пообіцяли зробити дані, що стосуються кандидатів на вакцину, загальнодоступними та представити кандидатів сторонній комісії з оцінки та громадського обговорення.

Але невпинний політичний тиск Трампа змушує експертів побоюватися, що він та його політичні кандидати можуть маніпулювати нормальним процесом затвердження.

Ці побоювання посилилися нещодавно, коли FDA запропонувала посилити свої вказівки для компаній, що займаються вакцинацією, вимагати більше даних – крок, який, швидше за все, призвів би до дозволу після дня виборів.

Директор Центру оцінки та досліджень біологічних препаратів FDA Пітер Маркс заявив, що подасть у відставку, якщо Трамп намагатиметься просувати вперед вакцину, яка не була доведена безпечною та ефективною.

Політичні дебати навколо вакцини проти коронавірусу, можливо, вже впливають на довіру американців. Близько 45% американців заявили, що не намагатимуться вакцинуватися, навіть якщо недорога вакцина буде широко доступною, згідно з жовтневим опитуванням CNN, проведеним SSRS.