Кандидат в президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп випередив свого суперника, Джо Байдена, в великих штатах, які впливають на результат виборів.

Про це свідчать дані опитувань на сайті Real Clear Politics.

Від штатів, де зараз лідирує Трамп, може залежати результат виборів.

США складаються з 50 штатів і округу Колумбія. У кожному з них є “колегія виборщиків” (Electoral College). Кількість виборщиків для кожного штату визначається з розрахунку чисельності населення. У великих штатах виборщиків більше, в невеликих штатах може бути всього три.

Той кандидат, який більш популярний в штаті – отримує всі голоси виборщиків. Наприклад, якщо в колегії 20 виборщиків, з яких 11 за Байдена і 9 за Трампа – всі 20 голосів підуть Байдену.

Виняток становлять штати Небраска і Мен. Там голоси ділять пропорційно до результатів виборів в Конгрес, а також в асамблею штату.

Серед важливих штатів, в яких зараз лідирує Трамп: Огайо, Північна Кароліна, Джорджія і Айова.

В Огайо Трампа підтримують 47,4% виборців, а Байдена – 46%. У Північній Кароліні підтримка Трампа становить 47,8%, а Байдена – 47,2%. У Джорджії Трампа підтримують 47,8%, а Байдена – 47,6%. В Айові за Трампа можуть проголосувати 47,2%, а за Байдена – 45,8%.

При цьому, за всіма опитуваннями, Байден випереджає Трампа на 6,8% за популярністю.

Нагадаємо, вибори президента США відбудуться у вівторок, 3 листопада.