Про це свідчать дані опитувань на сайті Real Clear Politics.
Від штатів, де зараз лідирує Трамп, може залежати результат виборів.
США складаються з 50 штатів і округу Колумбія. У кожному з них є “колегія виборщиків” (Electoral College). Кількість виборщиків для кожного штату визначається з розрахунку чисельності населення. У великих штатах виборщиків більше, в невеликих штатах може бути всього три.
Той кандидат, який більш популярний в штаті – отримує всі голоси виборщиків. Наприклад, якщо в колегії 20 виборщиків, з яких 11 за Байдена і 9 за Трампа – всі 20 голосів підуть Байдену.
Виняток становлять штати Небраска і Мен. Там голоси ділять пропорційно до результатів виборів в Конгрес, а також в асамблею штату.
Серед важливих штатів, в яких зараз лідирує Трамп: Огайо, Північна Кароліна, Джорджія і Айова.
В Огайо Трампа підтримують 47,4% виборців, а Байдена – 46%. У Північній Кароліні підтримка Трампа становить 47,8%, а Байдена – 47,2%. У Джорджії Трампа підтримують 47,8%, а Байдена – 47,6%. В Айові за Трампа можуть проголосувати 47,2%, а за Байдена – 45,8%.
При цьому, за всіма опитуваннями, Байден випереджає Трампа на 6,8% за популярністю.
Нагадаємо, вибори президента США відбудуться у вівторок, 3 листопада.
- 23 жовтня відбувся третій, фінальний, раунд дебатів між кандидатами в президенти США Дональдом Трампом і Джо Байденом. Про що розмовляли кандидати — читайте у матеріалі.
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