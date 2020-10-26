Про це президент США повідомив на своїй сторінці у Twitter.

“Джо Байден назвав учора мене Джорджем. Не зміг запам’ятати моє ім’я. Йому знадобилась допомога ведучого, щоб продовжити інтерв’ю. Картель фейкових новин працює понаднормово, щоб приховати це!”, – написав Трамп.

Джо Байден обмовився під час онлайн-заходу зі збору коштів у неділю.

“У яку країну ми перетворимося? Ще чотири роки Джорджа… Джорджа… Ми опинимося в такому становищі, що коли Трампа виберуть, ми всі опинимося в іншому світі!”, – сказав Байден.

Користувачі мережі припустили, що він переплутав нинішнього лідера з Бушем-молодшим або обмовився.

Зазначимо, що Дональд Трамп регулярно ставлять під сумнів здатність Байдена бути президентом, апелюючи до його похилого віку. Президент США навіть придумав для свого головного опонента прізвисько “Сонний Джо”.