Про це президент США повідомив на своїй сторінці у Twitter.

“Джо Байден назвав учора мене Джорджем. Не зміг запам’ятати моє ім’я. Йому знадобилась допомога ведучого, щоб продовжити інтерв’ю. Картель фейкових новин працює понаднормово, щоб приховати це!”, – написав Трамп.

Джо Байден обмовився під час онлайн-заходу зі збору коштів у неділю.

“У яку країну ми перетворимося? Ще чотири роки Джорджа… Джорджа… Ми опинимося в такому становищі, що коли Трампа виберуть, ми всі опинимося в іншому світі!”, – сказав Байден.

It’s getting beyond ridiculous. This guy is not up for the job. The left is using him to get in their radicals.

Did Biden think he was running against George Bush or George Washington? pic.twitter.com/fK1u36Npc7

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) October 26, 2020