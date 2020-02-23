Трамп заявив, що хоче примирення України та Росії

Про це він сказав в розмові з журналістами на південній галявині Білого дому перед вильотом до Індії, передає ABC News.

Трампу поставили запитання про українсько-російські відносини.

“Мені б хотілося, щоб вони знайшли спільну мову. Якби вони … порозумілися один з одним, то це було б чудово для всього світу”, – зазначив Трамп.

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(Дивитися відео з 1:50 хвилини, – ред.)