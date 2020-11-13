Президент США Дональд Трамп висунув звинувачення про нібито викрадення 2,7 млн голосів на президентських виборах за допомогою комп'ютерної системи Dominion.

Відповідний допис Трамп опублікував у Twitter.

За словами Трампа, голоси були викрадені за допомогою системи голосування Dominion. Це система від однойменного канадського виробника, який постачає обладнання та програмне забезпечення для електронного голосування та підрахунку голосів.

“Звіт: Dominion видалив 2,7 млн голосів за Трампа по всій країні”, — заявив Трамп, не надаючи жодних підтверджень.

Крім того, за його словами, у Пенсильванії під час підрахунку 221 тисячу голосів за нього зарахували його опоненту Джо Байдену. Ще 941 тисячу голосів за нього нібито видалили.

“У штатах, що використовують Dominion, 435 тисяч голосів за Трампа перерахували на користь Байдена”, — додав він

У своєму дописі, який Twitter позначив як “заяву про фальсифікацію виборів, яка оскаржується”, Трамп також позначив американський телеканал One America News Network. Трамп нерідко посилається на інформацію цього телеканалу, крім того, OANN мав певні привілеї, як особливі запрошення на брифінги адміністрації президента.