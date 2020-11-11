Журналісти The Times поговорили з посадовцями у кожному штаті і не знайшли підтверджень заявам президента Дональда Трампа про "вкрадену перемогу" та "фальсифікації".

Про це йдеться у статті The New York Times.

Протягом останніх кількох днів президент, члени його адміністрації, республіканці Конгресу просували меседж про те, що вибори будуть “вкрадені” у Трампа, а потім — відмовилися приймати результати, за якими він програв.

Після виборів Трамп заявляв про підтверджені випадки фальсифікації на виборах і вимагав припинення підрахунку голосів та їхнього перерахунку в окремих штатах.

Проте посадовці з десятків штатів, що представляють як Демократичну, так і Республіканську партію, заявили журналістам, що немає жодних доказів того, що шахрайство або інші порушення вплинули на результат президентських перегонів. Вони звертали увагу на те, що вибори можна назвати успішними — явка на вибори була рекордною.

За останні два дні журналісти зв’язалися з офісами вищих посадових у 45 штатах. Ось деякі з отриманих коментарів:

“Існує велика людська здатність винаходити речі, які не відповідають дійсності, щодо виборів. Теорії змови, чутки та всі ці речі розгулюються. Чомусь вибори породжують такий тип міфології”, — прокоментував Френк Лароуз, республіканець, який виконує обов’язки державного секретаря штату Огайо.

“Я не знаю жодного випадку, коли б хтось стверджував, що голос підраховувався тоді, коли його не мали рахувати чи навпаки. Шахрайства не було”, — зазначив Стів Саймон, демократ, який є державним секретарем штату Міннесота. “Канзас не стикався з широкомасштабними, систематичними проблемами з фальсифікаціями виборців, залякуванням, порушенням чи проблемами з голосуванням. Ми дуже задоволені тим, як вибори пройшли до цього моменту”, — заявила прессекретарка Скотта Шваба, державного секретаря штату Канзас.

“Ми не бачили жодних доказів шахрайства […] Ми бачили, що це було гладко, прозоро, безпечно і точно”, — сказав Джейк Роллоу, речник Джоселін Бенсон, державного секретаря штату Мічиган.

У 4 штатах, які залишилися, журналісти або спілкувалися з іншими державними чиновниками або знаходили публічні коментарі державних секретарів. Жоден з них не повідомляв про значні порушення.

Зокрема, чиновники штату Техас не відповідали на запити про коментарі, але прессекретар вищої посадової особи в окрузі Гарріс, найбільшого округу Техасу, сказала, що є лише кілька незначних питань і що “були дуже безперебійні вибори”. У вівторок губернатор республіканської партії в Техасі Ден Патрік оголосив про фонд у розмірі 1 мільйон доларів на винагороду за повідомлення про фальсифікації виборців.

Деякі штати описали невеликі проблеми, які, за їхніми словами, вирішили. Це кілька випадків незаконного або подвійного голосування, деякі технічні збої та деякі незначні помилки в підрахунках.

Найбільше уваги привертали заяви команди Трампа про фальсифікації на виборах у Пенсильванії. Зокрема, адвокат Трампа Руді Джуліані виступав перед журналістами на стоянці садівничого магазину, розташованого поруч із секс-шопом та крематорієм у Філадельфії з такими заявами.

Однак офіс найвищого чиновника правоохоронних органів штату заявив, що немає жодних доказів, що підтверджують заяви Джуліані, і що вибори в штаті були “чесними та безпечними”.

Примітно, що деякі республіканці навіть критикували членів власної партії, які, на їхній погляд, не виявили достатньої відданості викоріненню шахрайства. Так у Джорджії двоє сенаторів-республіканців, що вийшли до другого туру виборів для переобрання в Сенат, вимагають відставки держсекретаря Бреда Раффенспергера, який нібито “не зумів провести чесні та прозорі вибори”.

Однак демократи частіше стають об’єктом критики. Зокрема, республіканське керівництво штату Пенсильванія закликало держсекретаря-демократа Кеті Буквар піти з посади.