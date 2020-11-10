Про це повідомляє CNN.
Повідомляється, що Вільям Барр в понеділок доручив федеральним прокурорам почати розслідування – за його словами – істотних доказів порушення під час голосування і підрахунку голосів.
Пілгер у зв’язку з цим надіслав колегам електронного листа, в якому висловив протест проти розпорядження генпрокурора.
“Це важлива нова політика, яка скасовує сорокарічну Політику Невтручання в розслідування фальсифікації бюлетенів до того, як вибори будуть сертифіковані”, – написав Барр.
Генеральний прокурор раніше підтримував необгрунтовані заяви Дональда Трампа про фальсифікації виборів, і цей останній крок зроблено в неймовірно напружений час. Він може ускладнити і без того непростий перехідний період.
Зараз обраний президент Джо Байден починає свій перехід до влади, в той час як Трамп і його адміністрація відмовляються визнати перемогу колишнього віцепрезидента, висуваючи безпідставні заяви про фальсифікації результатів голосування і в незаконних голосах, які загрожують підірвати основи американського уряду.
Наказ Вільяма Барра розслідувати можливі порушення на виборах був виданий після декількох тижнів консультацій з чиновниками міністерства юстиції.
Деякі високопоставлені чиновники мін’юсту США заявили йому, що вектор в розслідуванні порушень на виборах може бути поганою ідеєю і це розпорядження застало зненацька багатьох високопоставлених осіб міністерства.
CNN уточнює, що мета наказу не ясна, оскільки слідчі і прокурори вже були знайомі зі своїми зобов’язаннями з розслідування виборчих порушень.
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