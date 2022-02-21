Трамп запустив власну соцмережу в App Store

Про це повідомило міжнародне видання Reuters.
Користувачам, які оформили попереднє замовлення, додаток завантажився на пристрої Apple автоматично. Проте деякі відчули проблеми із реєстрацією облікового запису. Через великий попит деяких користувачів додали до переліку очікування на завантаження.
Раніше додаток був доступний для людей, які використовувати його на етапі тестування. Соціальну мережу вирішили запустити після блокувань соціальних мереж Трампа.
“Трампу було заборонено використовувати Twitter, Facebook та YouTube після нападу його прихильників на Капітолій США 6 січня 2021 року після того, як його звинуватили в публікації повідомлення, що спонукають до насильства”, – нагадує видання.
Додаток очолює компанія Trump Media & Technology Group (TMTG). Фірма займалася запуском разом із її керівником колишнім членом Палати представників Девіном Нуньєсом.
Компанія TMTG планує злитися із фірмою Digital World Acquisition Corp (DWAC.O) (DWAC). Після цього вони мають намір вийти на біржу в Нью-Йорку та отримати 293 мільйони доларів готівкою. Проте це стане реальним, якщо жоден акціонер DWAC не викупить свої акції.
Йдеться, що TMTG планує приєднатися до компаній, які позиціюють себе як “поборники свободи слова”. Вони сподіваються залучити користувачів, які відчувають, що їхні погляди придушують на інших платформах.
- Нагадаємо, колишній президент США Дональд Трамп під час гри в гольф заявив, що буде наступним американським лідером після Джо Байдена.
- Раніше президент США Джо Байден відзначив річницю штурму Капітолія, який відбувся 6 січня 2021 року. Він звинуватив колишнього президента Дональда Трампа у спробі повалити американську демократію та заявив, що такі події не мають повторитися.