Президент США Дональд Трамп наклав вето на проєкт військового бюджету країни на 2021 рік.

Про це повідомляється на сайті Білого дому.

“Президент Дональд Трамп у середу заветував закон із річним бюджетом на оборону”, – зазначається в повідомленні.

У своєму зверненні зазначив, що резолюція не містить “критично важливих заходів, необхідних для забезпечення національної безпеки”, але в той самий час містить статті, які не забезпечують повагу ветеранів та військової історії та “суперечить зусиллям моєї адміністрації в тому, щоб інтереси Америки були першорядними в питаннях нашої національної безпеки й закордонної політики”.

Президент також назвав раніше схвалений конгресом бюджет “подарунком” для Росії та Китаю.

Оборонний бюджет США на 2021 рік включає нові санкції проти російських газопроводів “Північний потік” — 2 і “Турецький потік”.

Сенат США (верхня палата американського Конгресу) підтримав законопроєкт про оборонний бюджет на 2021 рік, який передбачає допомогу для України в розмірі $250 млн.

Як зазначає Reuters, рішення щодо оборонного бюджету в Сенаті було ухвалено більш як двома третинами голосів. Саме стільки потрібно для того, щоб подолати можливе вето Дональда Трампа, який раніше погрожував заблокувати законопроєкт.

Американський лідер зайняв таку позицію, зокрема, через те, що документ не передбачає скасування розділу 230 Закону про етику у сфері комунікацій. Цей розділ гарантує захист технологічним компаніям (таким як Google, Twitter і Facebook) від судових позовів за контент користувачів, що розміщується на їх платформах.