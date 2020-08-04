Президент США Дональд Трамп збирається заявити про готовність вакцини від коронавірусу до виборів глави держави, які відбудуться 3 листопада. Через це розробники побоюються можливого політичного тиску.

Про це повідомляє The New York Times.

Навесні Міністерство охорони здоров’я і соціальних служб США планувало організувати широкий доступ до вакцини вже в жовтні цього року.

“Терміни дедлайну особливо добре перетинаються з прагненням президента Трампа приборкати вірус перед виборами в листопаді”, – зазначили в газеті.

З огляду на реальні темпи розробки вакцини терміни перенесли на кінець цього року. Але інсайдери повідомляють, що Трамп все-таки може натиснути на Управління по санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA), ігноруючи недостатні дані по вакцині, і спробує дати принаймні обмежений дозвіл на випуск вакцини до президентських виборів 3 листопада.

Медики стверджують, що на розробку якісної та ефективної вакцини від такого складного вірусу часом йдуть роки, тому говорити про розробку менш ніж за рік – “занадто амбіційно”.

У Білому домі поки що говорять про те, що вакцина від коронавірусу буде готова до кінця року або на початку 2021 року.

Минулого тижня, відвідавши біотехнологічну лабораторію в Північній Кароліні, Трамп пообіцяв “доставити вакцину в рекордно короткі терміни”. Під час своїх заяв Трамп нерідко пов’язував розробку вакцини з надією на переобрання.

Зять президента і старший радник Джаред Кушнер, який допомагає керувати кампанією по переобранню з Білого дому, є постійним учасником засідань ради, створеної для спостереження за зусиллями по вакцинації.

Доктор Ентоні С. Фаучі, директор Національного інституту алергії та інфекційних захворювань, заявив законодавцям, що він “зберігає обережний оптимізм щодо того, що вдасться отримати вакцину до кінця цього року або до 2021 року”.

Доктор Стівен Хан, комісар Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів, не виключив екстреного схвалення вакцини.

“Ми б розглянули можливість дозволу на екстрене використання, якби відчували, що ризики, пов’язані з вакциною, були набагато нижчі, ніж ризики відсутності вакцини”, – сказав він.

За його словами, будь-яка вакцина буде відповідати суворим стандартам якості.

Згідно з даними на сайті ВООЗ, з початку пандемії у всьому світі коронавірусом заразилися 17,66 млн осіб. Понад 680 тисяч померли.