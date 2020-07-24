Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія коронавірусу змінила життя багатьох людей, через що звичайні ситуації можуть трансформуватися в питання "життя і смерті".

Про них він нагадав під час брифінгу.

Зокрема, такими він назвав питання, пов’язані з вибором того, куди можна піти або з ким зустрітися. Гебреісус зазначив, що люди часто запитують – чи хворів чи контактував з ким-небудь з раніше перехворілих їх співрозмовник.

Особливо важливо це для тих, хто входить в так звану групу ризику: людей в похилому віці, а також тих, хто мають інші супутні захворювання.

“Абсолютно ясно, що люди хочуть жити своїм життям. Але повернення до колишнього способу життя немає. Пандемія вже змінила наш спосіб життя”, – заявив Гебреісус.

В умовах нової реальності він закликав шукати “шляхи для безпечного життя”.

“Ми просимо всіх ставитися до рішень про те, куди йти, що робити і з ким зустрічатися, як до питань життя і смерті. Тому що так і є. Це може бути не ваше життя, але ваш вибір може вплинути на життя або смерть кого -то, кого ви любите, або абсолютно незнайомої людини”, – сказав глава ВООЗ.

Він нагадав, що наразі момент в світі зареєстровано більше 15 мільйонів випадків COVID-19 і майже 620 тисяч смертей. Майже 10 мільйонів випадків, або дві третини всіх випадків в світі, походять з 10 країн, і майже половина всіх випадків йде тільки з трьох країн.