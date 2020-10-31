Трамп заявив про це на мітингу в Мічигані, після трьох днів з рекордними показниками за кількістю нових випадків COVID-19.
Трамп вважає, що медики спеціально завищували статистику, щоб “заробити більше грошей”.
Як відомо, 30 жовтня в США було зафіксовано рекордний показник щоденної захворюваності COVID-19. У 17 штатах були рекорди за кількістю госпіталізацій.
“Наші лікарі – дуже розумні люди. Значить, що вони роблять. Кажуть: “Вибачте, але всі вмирають внаслідок COVID-19″ … А це близько 2 тисяч доларів надбавки, так що вони заробляють більше грошей”, – сказав Трамп.
При цьому, Трамп не навів жодного доказу на користь озвученого звинувачення.
Таку заяву Трампа різко розкритикував 44-й президент США, демократ Барак Обама:
“Він заздрить висвітленню теми коронавірусу в ЗМІ і тепер звинувачує лікарів у тому, що вони наживаються на цій пандемії – подумайте про це … Він не може зрозуміти, він не розуміє ідею, що хтось ризикує своїм життям, щоб врятувати інших, не намагаючись заробити гроші”.
Незважаючи на це, на наступному мітингу, який пройшов в Пенсільванії, Трамп продовжував применшувати вплив коронавірусу на країну. Він говорив про те, що вірус не такий небезпечний, як про нього говорять, адже він і його дружина Меланія змогли швидко вилікуватися. При цьому, він промовчав, що вони з першою леді отримали висококласну і частково експериментальну допомогу, а це недоступно для більшості американців.
Вибори президента США відбудуться у вівторок, 3 листопада.
- 23 жовтня відбувся третій, фінальний, раунд дебатів між кандидатами в президенти США Дональдом Трампом і Джо Байденом. Про що розмовляли кандидати — читайте у матеріалі.
- Дебати вже встигли назвати конструктивними і підрахувати, що перемогу на них здобув Байден.