Про це повідомляє польське видання Wirtualne Media.
За інформацією соціологічного дослідження, 30% українців втратили або змушені були обмежити роботу в Польщі.
Водночас 60% опитаних відчули на собі обмеження, які були введені польським урядом через коронавірус.
У той же час повідомляється, що 27% українців у Польщі сьогодні мають проблеми із зайнятістю, а 3% втратили своє житло.
На даний момент кожен п’ятий опитаний приїхав до Польщі, скориставшись біометричним паспортом. Тобто, після закриття кордонів такі люди можуть перебувати в країні не довше 90 днів.
22% при цьому планують залишатися в Польщі далі на нелегальній основі.
Уточнюється, що дослідження було проведено 23-25 березня 2020 року.
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