Через заходи по перешкоджанню поширенню коронавірусу третина українців в Польщі втратили або змушені були обмежити свою роботу.

Про це повідомляє польське видання Wirtualne Media.

За інформацією соціологічного дослідження, 30% українців втратили або змушені були обмежити роботу в Польщі.

Водночас 60% опитаних відчули на собі обмеження, які були введені польським урядом через коронавірус.

У той же час повідомляється, що 27% українців у Польщі сьогодні мають проблеми із зайнятістю, а 3% втратили своє житло.

На даний момент кожен п’ятий опитаний приїхав до Польщі, скориставшись біометричним паспортом. Тобто, після закриття кордонів такі люди можуть перебувати в країні не довше 90 днів.

22% при цьому планують залишатися в Польщі далі на нелегальній основі.

Уточнюється, що дослідження було проведено 23-25 ​​березня 2020 року.