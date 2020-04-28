Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” протягом 24-25 квітня 2020 року.

“Три чверті опитаних планують бути вдома на травневі вихідні”, – відзначають соціологи.

Так, 74 % опитаних планують залишитися вдома. Ще 17 % респондентів заявили, що мають намір зайнятися домашнім господарством, 8 % хочуть відвідати рідних, близьких, 5 % – провести час із друзями, або знайомими і лише 1 % – поїхати в подорож по країні.

Про бажання зайнятися домашнім господарством відносно частіше говорили жителі Заходу і Центру, жителі сіл. Відвідати рідних і близьких більше хочуть молодші люди, чоловіки і більш забезпечені респонденти.

Варто зазначити, що в травні в українців буде 12 вихідних днів (1-3, 9-11, 16-17, 23-24 і 30-31 травня). 1 травня в Україні буде вихідним у зв’язку із Днем праці. Ще один додатковий вихідний буде пов’язаний зі святкуванням Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, який відзначається 9 травня.

Опитування проводилося серед населення України у віці від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера), на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 1200 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,8 %.