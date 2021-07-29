Про це повідомляє Athletics Integrity Unit (AIU) — незалежна організація по боротьбі з допінгом у легкій атлетиці.
Михайло Гаврилюк мав виступати у дисципліні з метання молота, Назар Коваленко у дисципліні спортивна ходьба, а Наталя Пироженко-Чорномаз мала брати участь у естафеті 4х400 метрів.
Зазначається, що Гаврилюк, Коваленко та Пироженко-Чорномаз не надали достатньої кількості допінг-проб. Відповідно, Athletics Integrity Unit через це вирішив їх відсторонити.
Це вже вдруге, коли українських спортсменів відсторонюють від участі в Олімпіаді, повідомляє “Суспільне”.
- Раніше повідомлялося, що українського легкоатлета Ігоря Главана, який мав взяти участь у Олімпійських Іграх у Токіо, дискваліфікували зі змагань через допінг.
- Українського гімнаста Олега Верняєва не допустили до участі в Олімпіаді у Токіо, а також дискваліфікували на чотири роки.