Компанію 45-го американського президента Trump Organization та її фінансового директора Аллена Вайссельберга звинуватили в підробленні офіційних документів та податковому шахрайстві. Їм висунули звинувачення за 15-ма пунктами.

Про це повідомляє CNN.

Прокурори Мангеттена заявили, що Trump Organization та Вайссельберг протягом 15 років були учасниками злочинної схеми. Вайссельбергу пред’явили звинувачення в розкраданні в особливо великих розмірах другого ступеня. Якщо його провину буде доведено, фіндиректора можуть посадити на 15 років.

Вайссельберг працював на родину Трампа протягом 50 років. Як тільки в компанію зайшли прокурори, фіндиректор здався правоохоронцям в будівлі кримінального суду Мангеттену. Прокурор сказав йому, що фіндиректор мав би повідомляти про пільги, отримані від компанії. Попри те, що Вайссельберг зайшов до зали суду в наручниках, провину не визнав.

Прокурори пояснили, що Trump Organization оплачувала оренду, комунальні послуги та решту витрат на проживання своїх фахівців, не декларуючи їх.

Тепер правоохоронці мають з’ясувати, чи порушувала діяльність компанії закони штату.

У кримінальному провадженні немає імен президента Трампа та членів його родини. Слідчі заявили, що продовжать працювати. Команда юристів Трампа прокоментувала це, заявивши, що розслідування – політично мотивоване.

У відповідь на дії прокурорів Trump Organization звинуватила прокуратуру Мангеттена у використанні фіндиректора компанії, як “пішака” в “політичному хрестовому поході проти Трампа”.

Перспективи кримінального провадження проти Trump Organization

Якщо буде доведено провину Trump Organization – на компанію чекають штрафи та інші санкції. Під загрозою можуть опинитися відносини компанії з банками, діловими партнерами. Але головне – проблеми з репутацією.

Якщо протизаконність дій Trump Organization буде доведено, прокуратурі легше буде вмовити Вайссельберга на співпрацю. Тоді він може дати покази проти Трампа в обмін на помилування.

Вайссельберг – ключова фігура в провадженні проти Trump Organization. Він працював в компанії десятки років. Коли Трамп був в Овальному кабінеті, саме фінансовий директор забезпечував роботу компанії.