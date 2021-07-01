Про це повідомляє CNN.
Прокурори Мангеттена заявили, що Trump Organization та Вайссельберг протягом 15 років були учасниками злочинної схеми. Вайссельбергу пред’явили звинувачення в розкраданні в особливо великих розмірах другого ступеня. Якщо його провину буде доведено, фіндиректора можуть посадити на 15 років.
Вайссельберг працював на родину Трампа протягом 50 років. Як тільки в компанію зайшли прокурори, фіндиректор здався правоохоронцям в будівлі кримінального суду Мангеттену. Прокурор сказав йому, що фіндиректор мав би повідомляти про пільги, отримані від компанії. Попри те, що Вайссельберг зайшов до зали суду в наручниках, провину не визнав.
Прокурори пояснили, що Trump Organization оплачувала оренду, комунальні послуги та решту витрат на проживання своїх фахівців, не декларуючи їх.
Тепер правоохоронці мають з’ясувати, чи порушувала діяльність компанії закони штату.
У кримінальному провадженні немає імен президента Трампа та членів його родини. Слідчі заявили, що продовжать працювати. Команда юристів Трампа прокоментувала це, заявивши, що розслідування – політично мотивоване.
У відповідь на дії прокурорів Trump Organization звинуватила прокуратуру Мангеттена у використанні фіндиректора компанії, як “пішака” в “політичному хрестовому поході проти Трампа”.
Перспективи кримінального провадження проти Trump Organization
Якщо буде доведено провину Trump Organization – на компанію чекають штрафи та інші санкції. Під загрозою можуть опинитися відносини компанії з банками, діловими партнерами. Але головне – проблеми з репутацією.
Якщо протизаконність дій Trump Organization буде доведено, прокуратурі легше буде вмовити Вайссельберга на співпрацю. Тоді він може дати покази проти Трампа в обмін на помилування.
Вайссельберг – ключова фігура в провадженні проти Trump Organization. Він працював в компанії десятки років. Коли Трамп був в Овальному кабінеті, саме фінансовий директор забезпечував роботу компанії.
- У лютому 2021 року Верховний суд надав прокурору Нью-Йорка шлях для отримання податкових декларацій Дональда Трампа. Вимоги стосувалися документів Трампа за 2011-2019 роки. Експрезидент США тривалий час боровся, щоб захистити свої фінансові документи від прокуратури.
- У січні генеральна прокуратура столичного округу Колумбія вирішила допитати Дональда Трампа-молодшого, сина чинного президента США, в рамках розслідування неправомірного використання коштів інавгураційного комітету.
- У грудні минулого року дочка і радник Дональда Трампа – Іванка Трамп дала свідчення у справі про неправомірне використання коштів інавгураційного фонду.