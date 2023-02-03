Про це повідомляє “Суспільне”.
“Підозрюється у розповсюдженні відео порнографічного характеру. Він з хлопцями знімали відео дівчат у непритомному стані, далі розповсюджували у Telegram-каналі. Підозрюваний може переховуватись, може знищити речі та документи, які потрібні слідству. Ярині необхідно обрати запобіжний захід – тримання під вартою”, – сказав один із прокурорів.
Сторона обвинувачення наполягала на утриманні підозрюваного під вартою та просила не відпускати підозрюваного під заставу. Водночас адвокат підозрюваного Олег Охман справу назвав “політичною”. За його словами, “оголошення про підозру і проведення обшуків відбувалися з порушеннями”. Також захисник додав, що від потерпілих заяв не надходило.
Під час спілкування Андрія із суддею хлопець запевняв, що все робив “заради контенту”.
Водночас співорганізатор вечірок Ярослав Домбровський, за даними прокурорів, мав речовину, схожу на наркотики. Втім, це ще має довести слідство.
Стало відомо, що Ярослав навчається в Тернополі. Адвокат заявив, що фігурант не мав доступу до Telegram-каналу. Крім того, ніде не зафіксовано, що той робив фото: “Нікого не знімав, я не маю доступу до соцмереж. Участь вечірках – єдине, де брав участь. Я до нікого не ліз, нікому нічого поганого не зробив” – додав Домбровський.
Батьки виявили бажання внести заставу.
- Вечірки та звинувачення у зґвалтуванні на камеру: скандал навколо блогера Андрія Ярини. 31 січня у соцмережах розгорівся скандал: публіка натрапила на контент з Telegram-каналу одного блогера – Андрія Ярини. Він відомий тим, що заробив гроші на схемі з бінансом, відомою як “Крутити Бінанс”. Контент каналу обурив суспільство та викликав бурхливу реакцію, в якій частина висловила бажання, щоб у справу втрутилися правоохоронці, а інша забажала самосуду.
- Правоохоронці відкрили провадження щодо організаторів вечірок, під час яких хлопці принижували дівчат та знімали це на відео. Відтак, двом фігурантам справи повідомлено про підозру, ще шести поліціянти вручили повістки.