Організаторам "п’яних" вечірок, блогеру Андрію Ярині та його другу Ярославу Домбровському, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 1 квітня без можливості внесення застави.

Про це повідомляє “Суспільне”.

“Підозрюється у розповсюдженні відео порнографічного характеру. Він з хлопцями знімали відео дівчат у непритомному стані, далі розповсюджували у Telegram-каналі. Підозрюваний може переховуватись, може знищити речі та документи, які потрібні слідству. Ярині необхідно обрати запобіжний захід – тримання під вартою”, – сказав один із прокурорів.

Сторона обвинувачення наполягала на утриманні підозрюваного під вартою та просила не відпускати підозрюваного під заставу. Водночас адвокат підозрюваного Олег Охман справу назвав “політичною”. За його словами, “оголошення про підозру і проведення обшуків відбувалися з порушеннями”. Також захисник додав, що від потерпілих заяв не надходило.

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Під час спілкування Андрія із суддею хлопець запевняв, що все робив “заради контенту”.

Водночас співорганізатор вечірок Ярослав Домбровський, за даними прокурорів, мав речовину, схожу на наркотики. Втім, це ще має довести слідство.

Стало відомо, що Ярослав навчається в Тернополі. Адвокат заявив, що фігурант не мав доступу до Telegram-каналу. Крім того, ніде не зафіксовано, що той робив фото: “Нікого не знімав, я не маю доступу до соцмереж. Участь вечірках – єдине, де брав участь. Я до нікого не ліз, нікому нічого поганого не зробив” – додав Домбровський.

Батьки виявили бажання внести заставу.