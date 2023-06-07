Джерело: Максим Козицький в коментарі телеканалу “Перший Західний”.

“Можливе відкриття аеропорту. Одна з таких речей, які ми дуже чекаємо. Це питання справді було підняте. Ми сподіваємося, що подібно до “зернового коридору”, буде й гуманітарний коридор, який може бути забезпечений Європейським Союзом”, – зазначив посадовець.

Нагадаємо, міністр транспорту Франції Клеман Бон заявив, що Україна “наполегливо працює” над відкриттям свого авіапростору для цивільних літаків.

“Це насправді дуже потрібна річ. Момент, коли над Україною відновлять польоти цивільної авіації, я сподіваюся, настане якнайшвидше. А у разі, якщо авіатори не мають практики, то за правилами безпеки не матимуть права відразу відновлювати роботу. Тому ми допомагаємо Україні підготуватися до моменту, коли ваш авіапростір буде відкритий повністю або частково”, – зазначив Клеман Бон.

А також додав, що не йому вирішувати, коли це станеться. Однак, за його словами, українські посадовці зараз готуються до відкриття авіапростору для польотів цивільної авіації.

Зазначимо, що нещодавно в Європейській організації з безпеки аеронавігації (Євроконтролі) спрогнозували, що до 2029 року польоти в повітряному просторі України, РФ, Білорусі та Молдови будуть обмеженими.