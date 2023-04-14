У Міністерстві транспорту Литви повідомили, що 11-12 липня під час саміту НАТО з урахуванням вимог безпеки НАТО будуть заборонені всі польоти в повітряному просторі в радіусі 30 км від виставкового залу Litexpo, де проходитиме зустріч.

Про це інформує Delfi.

Зазначається, що польоти у Вільнюсі будуть обмежені трохи більше ніж добу – з 12:00 11 липня до 14:00 12 липня.

За даними литовських аеропортів, понад 100 рейсів із Вільнюса буде скасовано через це 26-годинне обмеження. Авіакомпанії заздалегідь інформуватимуть пасажирів про заплановані скасування рейсів.

Зокрема, у зв’язку з вищим, ніж зазвичай, рухом літаків і завантаженістю аеропортів Вільнюса і Каунаса також можливі збої і затримки повітряного руху.

У відомстві також зауважили, що з 7 до 13 липня над територією Литви буде запроваджено додаткові обмеження на рух повітряних суден, а також буде заборонено польоти малих літаків, повітряних куль і дронів.

Зазначимо, що саміт НАТО відбуватиметься у Литві вперше. Це буде найбільший захід в історії Литви, на якому очікують 40-50 іноземних делегацій (до 3000 гостей) і близько 2000 представників неурядових організацій та міжнародних ЗМІ.

Зокрема, президент України Володимир Зеленський планує відвідати саміт НАТО у Вільнюсі.

“Ми це плануємо. Перше, що нам потрібно — це запрошення, тому що Україна не є членом НАТО. Ми сподіваємося отримати його і сподіваємося на кардинальну зміну ситуації, пов’язану з війною в Україні”, — зазначив посол України в Литві Петро Бешта, відповідаючи на запитання, чи буде Зеленський на зустрічі.