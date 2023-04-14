Про це інформує Delfi.
Зазначається, що польоти у Вільнюсі будуть обмежені трохи більше ніж добу – з 12:00 11 липня до 14:00 12 липня.
За даними литовських аеропортів, понад 100 рейсів із Вільнюса буде скасовано через це 26-годинне обмеження. Авіакомпанії заздалегідь інформуватимуть пасажирів про заплановані скасування рейсів.
Зокрема, у зв’язку з вищим, ніж зазвичай, рухом літаків і завантаженістю аеропортів Вільнюса і Каунаса також можливі збої і затримки повітряного руху.
У відомстві також зауважили, що з 7 до 13 липня над територією Литви буде запроваджено додаткові обмеження на рух повітряних суден, а також буде заборонено польоти малих літаків, повітряних куль і дронів.
Зазначимо, що саміт НАТО відбуватиметься у Литві вперше. Це буде найбільший захід в історії Литви, на якому очікують 40-50 іноземних делегацій (до 3000 гостей) і близько 2000 представників неурядових організацій та міжнародних ЗМІ.
Зокрема, президент України Володимир Зеленський планує відвідати саміт НАТО у Вільнюсі.
“Ми це плануємо. Перше, що нам потрібно — це запрошення, тому що Україна не є членом НАТО. Ми сподіваємося отримати його і сподіваємося на кардинальну зміну ситуації, пов’язану з війною в Україні”, — зазначив посол України в Литві Петро Бешта, відповідаючи на запитання, чи буде Зеленський на зустрічі.
- 6 квітня у литовському парламенті ухвалили резолюцію про офіційне запрошення Україні приєднатися до НАТО.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що президента України Володимира Зеленського запросили на саміт альянсу, який відбудеться в столиці Литви Вільнюсі в липні.
- Прем’єр-міністр Латвії Кріш’яніс Каріньш переконаний, що після перемоги Україна має вступити до НАТО, аби запобігти новій війні. Він також закликав формально відкрити переговори про вступ України до ЄС, навіть попри бойові дії.