Про це сповістив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
У зазначений проміжок часу буде заборонено перебування людей на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень. Також не буде працювати ні громадський транспорт, ані залізничний та автовокзали. Без змін у місті працюватимуть лише об’єкти критичної інфраструктури.
На решті території Одеської області режим комендантської години залишається без змін. Тобто з 22:00 по 5:00 щоденно.
- Нагадаємо, російська армія 23 квітня здійснила обстріл по Одесі з акваторії Каспійського моря. Українським воїнам вдалося збити 2 крилаті ракети, проте внаслідок нападу 5 людей загинуло і ще 18 отримали поранення.
- В одеському Спасо-Преображенському кафедральному соборі 27 квітня відбулася церемонія прощання з 3-місячною Кірою, її матір’ю Валерією Глодан та бабусею Людмилою Явкіною. Вони загинули внаслідок удару російської ракети у житловий будинок.