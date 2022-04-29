В Одесі запроваджують посилену комендантську годину. Вона триватиме з 22:00 1 травня до 05:00 3 травня.

Про це сповістив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

У зазначений проміжок часу буде заборонено перебування людей на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень. Також не буде працювати ні громадський транспорт, ані залізничний та автовокзали. Без змін у місті працюватимуть лише об’єкти критичної інфраструктури.

На решті території Одеської області режим комендантської години залишається без змін. Тобто з 22:00 по 5:00 щоденно.