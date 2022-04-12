Президент Росії Володимир Путін провів зустріч з нелегітимним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Політики зустрілись у Росії, на космодромі "Восточный". Під час зустрічі президент РФ дав невеликий коментар щодо війни проти України, назвавши її "неминучою".

Про це повідомляє російське видання РИА Новости.

Путін нагадав журналістам, що у лютому Росія визнала “республіки” Донбасу і тепер вимушена допомагати їм, оскільки “київська влада, за ініціативи Заходу, відмовилась виконувати Мінські домовленості”.

Президент РФ додав, що Україна публічно відмовилась від Мінських домовленостей, які були “єдиним шляхом мирного вирішення” питання щодо Донбасу.

“Продовжувати терпіти цей геноцид, який продовжувався протягом 8 років, просто неможливо. Це перше. А друге – Україну, на жаль, почали перетворювати в антиросійський плацдарм”, – заявив очільник Кремля.

Він додав, що в Україні “спеціально виростили неонацизм”, тому зіткнення Росії з “цими силами було неминучим”. Зараз же, зауважив Путін, “Росія допомагає людям, рятує їх від неонацизму”.

“Враховуючи те, що ми вживали заходів задля забезпечення безпеки самої Росії, очевидно, що іншого вибору у нас не було. Це правильне рішення. І те, що наші цілі будуть досягнуті – немає жодного сумніву”, – сказав Путін.

Серед основних тез президента Росії:

ЗС РФ під час “спецоперації” в Україні діють “мужньо, грамотно та результативно”, використовуючи найсучасніші види озброєння.

Росія не збирається ізолювати від всього світу і ізолювати Росію від всього світу – неможливо.

Росія буде розвивати свої власні компетенції замість тих які раніше могла придбати за свої нафтодолари.