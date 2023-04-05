Про це мовиться в матеріалі The New York Times.

За словами Фу Конга, Китай ніколи не підтримував Росію в контексті війни проти України. Посол зауважив, що люди “навмисно неправильно інтерпретують декларацію про безмежну дружбу” КНР і РФ, яка була підписана напередодні російського повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.

Також дипломат додав, що насправді відносини між країнами “вже не такі безмежні, як колись заявляли їхні лідери”. “Безмежність – це не що інше, як риторика”, – пояснив Конг, окремо наголосивши, що Китай не підтримує намагання РФ окупувати українські території, зокрема Крим, Луганську та Донецьку області.

Як повідомив посол, Пекін не засудив незаконне вторгнення РФ на територію суверенної держави, тому що розуміє заяви Росії про оборонну війну “проти амбіцій НАТО”. Ще однією причиною, згідно зі словами Конга, є те, що уряд ідентифікує “першопричини війни”, як “складніші та масштабніші матерії”, ніж кажуть західні лідери.

Крім того, на думку посла, те, що глава КНР Сі Цзіньпін все ще не зателефонував президенту України Володимиру Зеленському, не має великого значення, оскільки між державами відбуваються часті контакти на нижчому рівні.