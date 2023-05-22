Співачка Світлана Лобода планує виступити в Osocor Residence у межах благодійного заходу. Отримані кошти від аукціону спрямують на відновлення ЛОР-відділення дитячої лікарні "Охмадит". Репер Ярмак (Yarmak), який зараз захищає Україну в лавах ЗСУ, засудив "благодійний вчинок" артистки, яка неодноразово потрапляла у скандали через діяльність у Росії.

Джерело: Ярмак в Instastories.

Нагадаємо, що захід запланований на 25 серпня.

“Аби якнайшвидше досягти поставленої мети та відновити відділення лікарні, команда Osocor Residence вирішила обʼєднати зусилля з командою Світлани Лободи. І вже в серпні в межах благодійного заходу відбудеться виступ артистки, де вона зіграє свою нову програму “Made in U”, — йдеться у повідомленні організації.

Водночас репер Ярмак обурився майбутнім виступом Лободи.

“Це ганьба. З’являється відчуття дежавю 2015 року, коли нам починають просувати “какая разница”. Звісно, ми будемо реагувати на це більш впевненіше, ніж раніше. Допомогти ЛОР-відділенню можна багатьма іншими способами”, — сказав співак у відео та відмітив профайл дитячої клініки.

Своєю чергою, керівництво національної дитячої спеціалізованої лікарні МОЗ України “Охматдит” відреагувало на коментар Ярмака. Реперу відповіли, що про ініціативу розважального комплексу та одного з благодійних фондів вони не знали і не узгоджували виступ Лободи.

Крім того, у мережі користувачі також обурилися через те, що Лободу позвали брати участь у благодійному концерті. Зокрема через те, що вона працювала та жила у Росії після початку російсько-української війни у 2014 році. Osocor Residence закрили коментарі під дописом про приїзд Лободи, тому в Instagram коментатори публікували коментарі з обуренням під сусідніми дописами: називали співачку зрадницею та заявляли про бойкот.

Довідка. Світлана Лобода відома тим, що останні чотири роки жила і працювала в Росії. Усі роки війни і російської окупації Криму та Донбасу співачка продовжувала давати концерти у РФ та розважати росіян. Після 24 лютого 2022 року вона виїхала з Росії. Лише за місяць, 24 березня, Лобода визнала Росію винною в нападі на Україну.

У мережі та низка активістів називають її “зрадницею”, бо довгий час вона не відмовлялася від концертів у країні-агресорі й активно будувала там кар’єру. Зокрема після у перші дні повномасштабного вторгнення вона заявила, що усі ми “маленькі люди”, які нічого не можуть. Попри те, що вона пізніше дала велике інтерв’ю російській журналістці Катерині Гордєєвій, де заявила, що дуже жалкує, що свого часу працювала в Росії та не повернеться туди навіть за великі гонорари, — українці обурилися та розкритикували артистку.