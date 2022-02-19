Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен заявила, що Будапештський меморандум, згідно з яким ядерні держави мають виступати гарантами територіальної цілісності України, не містить юридичних зобов'язань.

Про це вона сповістила в етері телеканалу “Україна 24”.

Коментуючи ініціативу Президента України Володимира Зеленського щодо скликання консультації держав-гарантів Будапештського меморандуму, Фельдгузен заявила, що “це може спрацювати”, але підписанти документа нічого не повинні.

“Будапештський меморандум – це, справді, формат без юридичних зобов’язань у межах міжнародного права. Це скоріше пропозиція. Але я думаю, що зараз треба пробувати все, щоб уникнути війни”, – зазначила вона.

Як відомо, Зеленський під час Мюнхенської безпекової конференції запевнив, що Україна вчетверте і востаннє звертається до країн-підписантів. Якщо консультації не буде, то меморандум, як і його зобов’язання Зеленський визнає недійсними.

Зауважимо, Будапештський меморандум — міждержавний документ щодо гарантій безпеки для України в обмін на приєднання до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Відповідно до взятих на себе зобов’язань, Київ передав свою ядерну зброю Росії. У 1994 році його підписали Україна, Росія, США та Велика Британія.