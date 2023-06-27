Президент України Володимир Зеленський побував на передових позиціях фронту та заявив, що українські військові просуваються "на всіх напрямках".

Джерело: Володимир Зеленський в Telegram



















«Це щасливий день»: Зеленський об’їхав передові позиції української військових та повідомив про успіх армії // 10 фото

Зеленський повідомив, що 26 червня українські сили просунулись вперед на всіх напрямках на фронті.

“Сьогодні – фронт. Донеччина, Запоріжжя. Наші воїни, наші передові позиції, напрямки активних дій на фронті. Сьогодні по всіх напрямках у наших воїнів було просування вперед, і це щасливий день. Побажав хлопцям побільше таких днів”, – зазначив президент.

Зеленський відвідав підрозділи “Хортиці”, які героїчно відзначилися у битві за Бахмут, далі був у “дуже потужних, дуже акуратних” морпіхів, потім – у “Таврії”, на південному фронті.

Він також провів наради з генералами Василем Зубаничем, Олександром Тарнавським, Юрієм Содолем та Олександром Сирським, де обговорили “кілька оперативних рішень” та “створення Корпусу морської піхоти”.

“Насичений день, багато емоцій… Мав честь нагородити наших воїнів, подякувати особисто, потиснути руку. Дякую за всі ваші слова підтримки, хлопці! Дякую за обійми – дуже теплі – усім сьогодні. І дякую за ваші шеврони: це надзвичайно почесно для мене, і про кожен шеврон розповім окремо. Усі наші воїни, від солдата й матроса до генерала, молодці!” – зазначив Зеленський.