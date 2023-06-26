Джерело: Ганна Маляр/Telegram

Заступниця міністра оборони наголосила, що задача РФ зараз — зупинити наш наступ “за будь-яку ціну”. Як результат, ворог може вдаватися до підриву дамб, замінування полів, безперервних обстрілів, диверсій, інформаційних нагнітань і навіть “ядерної” риторики.

За словами Маляр, це задача — максимум.

Тоді як мінімум — якщо не зупинити, то суттєво ускладнити та загальмувати просування українського війська і тим часом підготувати власний контрнаступ.

Вона пояснила, що мотивація “не втратити” окуповані землі, буде проявлена значно сильніше за мотивацію “захопити” наші землі, оскільки це “ментальна споконвічна травма” росіян.

Вони психологічно легше переносять невдалий наступ, аніж втрату завойованих земель. Це деморалізує і демотивує їх непоправно. Вони потім самі не зберуть своє військо, бо бійці, як на Харківщині, почнуть масово відмовлятись виконувати накази. Тож, ми повинні розуміти це”, – наголосила посадовиця.

Маляр зазначила, що нині нашим військам справді дуже складно. Водночас українські армійці “впевнено рухаються вперед”.

Адже ми ведемо справедливу війну. І в цьому наша сила”, – додала вона.

Раніше у Генштабі повідомили, що противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках – протягом доби відбулось понад 35 бойових зіткнень.