Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому влада відмовилася евакуйовувати людей завчасно: на його переконання, це обвалило б українську економіку.

Про це він розповів в інтерв’ю нідерландському виданню Nieuwsuur.

Президент наголосив, що Україну США попереджали про повномасштабне вторгнення та закликали завчасно (за рік) евакуювати людей, рити траншеї та готуватися до початку війни. Однак, влада вирішила не розганяти “непотрібну паніку”, до того ж це викликало б паніку і в економіці, значно погіршивши фінансове становище країни.

“Нам пропонували бити у дзвони, рити окопи, вивозити людей з держави, і це треба було робити за рік до вторгнення”, – згадав Володимир Зеленський.

Проте, президент особисто заявив, що він не згоден із цим рішенням.

“Я з цим не погоджуюся, тому що не варто створювати непотрібну паніку. Це вплинуло б на нашу фінансову ситуацію, бюджет та економіку. Тепер ми це чудово розуміємо. Тільки коли вторгнення почалося, ми зробили ці кроки”, – розповів Зеленський. Він додав, що влада розуміла, що від таких дій вартість нашої валюти впаде, а гроші людей та компаній підуть із країни, що президент назвав великими ризиками.

Володимир Зеленський наголосив, що вважає тодішнє рішення правильним, адже лише у березні у зв’язку бойовими діями в українській економіці утворився дефіцит бюджету в розмірі 5 мільярдів.