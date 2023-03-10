Протягом тижня українці в застосунку "Дія" вибирали нову назву для Південно-Західної залізниці, більшість з учасників опитування – понад 417,2 тисячі громадян – проголосували за назву "Центральна залізниця".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України у Facebook.

Всього в опитуванні взяли участь понад 1,1 млн користувачів. За результатами голосування на другому місці – Київська залізниця (понад 328,6 тисячі голосів), на третьому – Столична залізниця (понад 242,4 тисячі голосів), а на четвертому – Північна залізниця (понад 138,9 тисячі голосів).

Після завершення першого спільного опитування з “Укрзалізницею” одразу стартує наступне — потрібно вибрати нову назву для Південної залізниці. Опитування триватиме у застосунку “Дія” з 10 до 17 березня.

У відомстві пояснили, що дві гілки “Укрзалізниці” – Південно-Західна та Південна – отримали назви за географічною прив’язкою до Російської імперії. Хоча територіально розміщені в зовсім інших регіонах.

Відтак, Південно-Західна залізниця простягається від Чернігівщини до Поділля, охоплюючи території 5 та частково ще 6 областей України. А Південна охоплює території Харківської, Полтавської, Сумської, окремі райони Чернігівської, Луганської областей.

Щоб узяти участь в опитуванні, необхідно авторизуватися у застосунку, обрати “Послуги”, а далі – “Опитування”.

Під час голосування можна обрати один із чотирьох варіантів:

Харківська залізниця;

Слобожанська залізниця;

Слобідська залізниця;

Східна залізниця.

Результати будуть доступні після завершення опитування.

Довідково. Опитування відбувається у межах масштабного проєкту “Укрзалізниці” – “Залізна українізація”. Протягом 3 років змінять назви залізниць, позбудуться радянських символів та російських написів. Кожен українець може долучитися до українізації шляхом електронної демократії й зробити свій внесок у зміни “Укрзалізниці”. Зокрема, вибрати нові назви для філій.