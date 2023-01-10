Після відсутності на телебаченні у 2022 році церемонія вручення “Золотих глобусів” знову з‘явиться на екранах.

Про це повідомляє CBS news.

Сезон нагород 2023 року розпочнеться у вівторок, 10 січня, церемонією “Золотий глобус“, яка буде транслюватися на телеканалі NBC та Peacock о 17:00 за американським часом.

80-а церемонія повернеться з новими категоріями нагород та великою кількістю цікавих номінантів.

Організатором цьогорічної церемонії стане комедіант і володар “Еммі” Джеррод Кармайкл. У ролі ведучих будуть зірки, зокрема Ана де Армас, Біллі Портер, Джеймі Лі Кертіс, Наташа Ліонн, Квентін Тарантіно та інші.

Кінострічка “Банші Інішерина” має 8 номінацій. З невеликим відривом слідує фільм “Все завжди і водночас“, номінований 6 разів. У категорії телесеріалів лідирує “Початкова школа “Ебот“ з 5 номінаціями, серед яких – найкращий серіал, мюзикл чи комедія. “Корона“, “Чудовисько: історія Джеффрі Дамера“, “Убивства в одній будівлі“, “Пем і Томмі” та ”Білий лотос” – номіновано по 4 рази.

Серед інших відомих фільмів та телесеріалів, номінованих цього року – “Елвіс“, “Фабельмани“, “Ножі наголо: Скляна цибуля“, “Топ Ган: Маверік” та “Дім дракона“.