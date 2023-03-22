Про це повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець у Facebook.
За його словами, українські ліси сьогодні перетворилися на арену бойових дій. Російська армія палить, паплюжить, робить з них лабіринти окопів, рубає на дрова.
Зокрема, під тимчасовою окупацією перебуває майже півмільйона га українського лісу, до якого Україна не має доступу і не знає, що там відбувається.
“Але ми точно знаємо, що зможемо відновити їх у рамках програми президента України Володимира Зеленського “Зелена країна”. Тепер завдання цієї програми – не лише створення нових лісів, але й відновлення знищених. Лісівники вже виконали її на понад 24% і не збираються зупинятися на досягнутому”, – розповів Руслан Стрілець.
Також він додав, що цією весною заплановано висадити не менше 200 млн сіянців, зокрема й на деокупованих територіях.
Крім того, міністр розповів, що мета Міндовкілля – лісові масиви не плантаційного типу, а максимально наближені до природних. За його словами, спільно з екоспільнотою вже триває робота над забороною використання інвазійних видів дерев при створенні лісів.
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