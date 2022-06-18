Про це секретар Ради нацбезпеки України Олексій Данілов повідомив в інтерв’ю новинному порталові LIGA.
За словами Данілова, українцям слід готуватися до того, що ціни на пальне вже не повернуться до довоєнного рівня. Проте він наголосив, що проблему з кількістю пального буде розв’язано.
Данілов наголосив, що питання, імовірніше, є економічним, аніж технологічним і розв’яжеться через “певний проміжок часу”.
За словами секретаря РНБО, в Україні пальне не може коштувати євро за літр у той час, як в усьому світі воно коштує удвічі дорожче.
Як зауважив Олексій Данілов, сам він уже давно не заправляється, бо своє авто передав на потреби ЗСУ 24 лютого. За його словами, є світлина, на якій зображена його розбита під Мощуном машина, що протрималася близько тижня. Данілов сподівається, що його автівка допомогла спасти хоча б одне життя.
- Раніше представники ООН повідомляли про необхідність покласти край війні в Україні, через яку світовій спільноті загрожує “пекло на Землі”.
- Також стало відомо, що прикордонники першочергово пропускають до України бензовози, які перевозять пальне, та ті, що виїжджають із країни за пальним до Європи.