Про це Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив в етері національного телемарафону.
За його словами, вже цього місяця він планує зустріч з Москальковою, на якій порушать питання звільнення цивільних українців.
“Я не хотів би забігати вперед, тому що розумію, що суспільству не цікавий процес, суспільство хоче отримати результат. Але цього місяця ми матимемо зустріч з Москальковою, де окремо обговорюватимемо питання звільнення цивільних”, — зазначив Лубінець.
Він додав, що українська сторона активно працює над поверненням додому цивільних українців і має безліч напрацьованих варіантів, однак Росія гальмує цей процес.
“Українська держава не полишає спроб повернути в тому числі й цивільних. Проблема не в нас, а в Росії. Тому що Росія зараз хоче окремий майданчик по цивільних. Ми про це домовлятимемося”, — сказав омбудсмен.
Лубінець наголосив, що на даний час повернути з російського полону вдалось лише 1596 цивільних українських громадян.
- 31 грудня у межах чергового обміну полоненими вдалося звільнити ще 140 українських захисників.
- Україні під час обміну військовополоненими повернули парамедика Асана Ісенаджиєва. Він перебував на “Азовсталі” під час оборони Маріуполя, де надавав допомогу постраждалим.