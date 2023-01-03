У січні 2023 року український омбудсмен Дмитро Лубінець зустрінеться з російською омбудсменкою Тетяною Москальковою. Сторони обговорюватимуть звільнення цивільних полонених українців.

Про це Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив в етері національного телемарафону.

За його словами, вже цього місяця він планує зустріч з Москальковою, на якій порушать питання звільнення цивільних українців.

“Я не хотів би забігати вперед, тому що розумію, що суспільству не цікавий процес, суспільство хоче отримати результат. Але цього місяця ми матимемо зустріч з Москальковою, де окремо обговорюватимемо питання звільнення цивільних”, — зазначив Лубінець.

Він додав, що українська сторона активно працює над поверненням додому цивільних українців і має безліч напрацьованих варіантів, однак Росія гальмує цей процес.

“Українська держава не полишає спроб повернути в тому числі й цивільних. Проблема не в нас, а в Росії. Тому що Росія зараз хоче окремий майданчик по цивільних. Ми про це домовлятимемося”, — сказав омбудсмен.

Лубінець наголосив, що на даний час повернути з російського полону вдалось лише 1596 цивільних українських громадян.