За даними ЗМІ, вже у найближчу п'ятницю, 7 жовтня, Виконавча рада Міжнародного валютного фонду (МВФ) розгляне запит України на 1,3 мільярда доларів додаткового екстреного фінансування.

Про це повідомляє Reuters.

За інформацією агентства, у МВФ підготували необхідні документи та вважають, що Україна отримала достатні фінансові гарантії від своїх глобальних партнерів, щоб відповідати вимогам МВФ щодо боргової стійкості та мати право на отримання подальших екстрених коштів.

Якщо запит України буде схвалено, кошти надійдуть з нової програми екстренного кредитування для усунення нестачі продовольства, затвердженої правлінням минулого тижня.

Також, за даними агентства, представники МВФ планують зустріч з українськими посадовцями 17 жовтня у Відні. Там вони обговорять бюджетні плани України та монетарну політику. Це обговорення відбудеться після щорічних зустрічей Всесвітнього банку та МВФ, які заплановані на наступний тиждень.

Представники МВФ схвалили дії уряду України та Нацбанку України за те, що вони подолали економічні потрясіння, спричинені повномасштабним вторгненням Росії в Україну в лютому.

Зазначається, що МВФ у березні вже надав Україні екстрену допомогу в розмірі 1,4 мільярда доларів. Водночас українські чиновники наполягають на додаткових, не екстренних коштах у межах повноцінної програми кредитування МВФ, але така програма може з’явитися пізніше.