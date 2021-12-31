Традиційне привітання Президента з Новим роком оприлюднили на YouTube-каналі ОП.

“Цей рік – він особливий. Рік 30-річчя нашої незалежності. І тому цьогоріч буде інакше. Хвалитися я теж буду, але трішки пізніше. Застілля ніхто не скасовує, без цього у нас в Україні ніяк, але головне – я буду говорити не про те, що було зроблено, а про тих, хто це зробив. Хто весь час незалежності будує і творить Україну: наші люди, звичайні громадяни. Хоча ні – наші люди надзвичайні!”, – розпочав своє привітання В.Зеленський.

Президент назвав надзвичайними тих, хто для порятунку одного немовляти здіймається в небо, хто підносить у небо “Мрію”, щоб доставити вакцину в десятки країн. Та тих, хто щодня спускається під землю, аби було світло й тепло, або працює на землі, аби було ситно і смачно.

Глава держави також відзначив учителів, видатних спортсменів, олімпійських і паралімпійських чемпіонів, лікарів, художників, винахідників, водіїв громадського транспорту та інших громадян, котрі щодня працюють для країни.

“Лише частинка великих громадян перебуває сьогодні тут. Нарешті вас побачать усі. Нарешті Україна познайомилась між собою. Нарешті я можу особисто сказати всім вам, кожному, кожній: Дякую!”, – наголосив він.

Не забув Володимир Зеленський згадати й про власну обіцянку щодо підвищення зарплат вчителям, він назвав це “своїм болем” та знову пообіцяв, що у 2022 році усе буде інакше.

На завершення святкової промови, президент України перейшов на російську мову та поділився простим рецептом розв’язання основних проблем, котрі існують у країні.