Ціни на газ в Україні не зростуть: Кабмін запровадив відповідний мораторій.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Зазначається, що 10 травня Кабінет міністрів України схвалив законопроєкт, який запроваджує мораторій на підвищення цін на природний газ та тарифів на теплову енергію й супутні послуги.

Як повідомляє ЦПД, “Нафтогаз” наголосив, що на платіжках українців це ніяк не позначиться. Компанія утримує ціну на газ у межах річного тарифного плану “Фіксований” — відповідне рішення було прийнято у зв’язку з запровадженням воєнного стану.

Наразі ціна на газ становить 7,96 гривень за куб. Договори між 2,2 млн українських домогосподарств і будуть автоматично продовжені, зауважує “Нафтогаз”.