Про це повідомив Центр протидії дезінформації при Раді нацбезпеки України.
Зокрема, заперечується фейк, згідно з яким нібито чоловіки-артисти можуть виїжджати за кордон.
Зауважується, що виїзд чоловіків віком від 18 до 60 років дозволяється в разі, якщо вони здійснюють збір та перевезення гуманітарної допомоги, а також спрямовують кошти, зібрані з концертів та виступів, на потреби ЗСУ.
Також повідомляється, що дозволено виїзд за кордон чоловіків, які виховують від трьох неповнолітніх дітей. Проте в разі, якщо хоч однин з дітей досяг повноліття, виняток вже не діє. Важливо, щоби в свідоцтві про народження дітей були внесені дані про батька
Зокрема, поширюється фейк про те, що нібито не випускають чоловіків, які навчаються за кордоном.
Зазначається, що ця інформація не є правдивою: за межі України випускають чоловіків. Які навчаються за денною формою навчання за кордоном.
- Раніше Центр протидії дезінформації спростовував інформацію про те, що нібито у київській воді знайшли холерну паличку, у зв’язку з чим в столиці можливий спалах холери.
- Також було Україною та ЄС було погоджено спеціальну угоду про лібералізацію перевезень автотранспортом.