З огляду на поширення фейків щодо виїзду чоловіків за кордон з України під час воєнного стану, ЦПД спростував найрозповсюдженіші з них.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації при Раді нацбезпеки України.

Зокрема, заперечується фейк, згідно з яким нібито чоловіки-артисти можуть виїжджати за кордон.

Зауважується, що виїзд чоловіків віком від 18 до 60 років дозволяється в разі, якщо вони здійснюють збір та перевезення гуманітарної допомоги, а також спрямовують кошти, зібрані з концертів та виступів, на потреби ЗСУ.

Також повідомляється, що дозволено виїзд за кордон чоловіків, які виховують від трьох неповнолітніх дітей. Проте в разі, якщо хоч однин з дітей досяг повноліття, виняток вже не діє. Важливо, щоби в свідоцтві про народження дітей були внесені дані про батька

Зокрема, поширюється фейк про те, що нібито не випускають чоловіків, які навчаються за кордоном.

Зазначається, що ця інформація не є правдивою: за межі України випускають чоловіків. Які навчаються за денною формою навчання за кордоном.