Соцмережами шириться інформація про те, що у київській воді нібито знайшли холерну паличку, і тепер у місті можливий спалах холери. У дописах зазначалося, що навіть чистити зуби та мити фрукти і овочі необхідно виключно кип'яченою водою.

Фахівці з “Київводоканалу” спростували цей фейк.

На думку експертів, ця інформація скоріше за все спрямована на дестабілізацію ситуації в місті та нагнітання паніки серед населення.

Пресслужба “Київводоканалу” повідомила, що якість питної води контролюється за показниками епідемічної безпеки та санітарно-хімічними показниками безпечності. Жодних відхилень у показниках якості та безпеки води немає.

Експерти наголосили, що інформація про стан води у столиці щодня публікується у соцмережах відомства та закликали довіряти лише перевіреним джерелам інформації.

За словами представників Київської міської державної адміністрації, “Київводоканал” забезпечений усіма необхідними реагентами у достатній кількості, усі водопровідні споруди працюють у штатному режимі, всі процеси з водопідготовки відбуваються в установленому порядку. У пресслужбі також запевнили, що якість води у столиці відповідає санітарним нормам.

Це вже не перший випадок, коли у мережі з’являється низка фейків, пов’язаних із поширенням епідемії холери в Україні. Однак насправді в жодному населеному пункті країни не зафіксовано спалахів захворювання. У центрі з протидії дезінформації при Раді національної безпеки України наголошують: холера є гострим інфекційним захворюванням, яке спричиняє вживання продуктів або води, заражених бактерією Vibrio cholerae.