Чинна влада отримала на місцевих виборах невтішний результат, і через різні брудні технології намагається його переписати.

Про це заявив керівник Центрального штабу “Європейської Солідарності” Олександр Турчинов під час брифінгу.

“Європейська Солідарність” отримала дуже серйозну підтримку виборців і значно зміцнила свої позиції у всіх регіонах нашої країни. Але за кількістю фальсифікацій, за неорганізованістю виборчого процесу ми повертаємося в домайданівські часи, коли влада намагалася впливати й адміністративно, і використовуючи різні брудні, тіньові схеми, аби змінити на свою користь результат виборів. Ми знову бачимо цей рімейк. Як в часи Януковича, зараз “вибори” продовжуються і після дня голосування”, – зауважив Турчинов.

Він наголошує – вже п’ятий день як відбулося голосування на дільницях, але досі немає остаточних результатів, бо є спроби влади їх змінити.

“Для цього фактично заблокована діяльність багатьох дільничних і територіальних виборчих комісій. По всій країні обласні ТВК отримали менш ніж 10 відсотків необхідних протоколів для підбивання підсумків виборів – стара технологія, яку активно використовувала “Партія регіонів” щодо блокування підрахунку голосів, щодо корекції протоколів, щодо переписування протоколів. А також намагання судом не визнавати вибори на дільницях, де отримала значну перевагу опозиція. На жаль, всі ці брудні технології знову повертаються в нашу країну”, – зазначив він.

Як приклад, Олександр Турчинов навів результати паралельного підрахунку голосів Європейською солідарністю в Києві, де партія здобула переконливу перемогу, у порівнянні з надзвичайно малим відсотком підтримки пропрезидентської партії “Слуга народу”.

“Серед регіонів, де “Європейська Солідарність” отримала повну перемогу, Київ і Київська область. У Києві ми взяли понад 20% голосів, а панівна партія “Слуга народу” взяла 7,3% голосів. Серйозна поразка партії влади – і перемога опозиції. В Оболонській, Дарницькій ТКВ поки що заблоковано підрахунок голосів. Як і в інших регіонах відбувається намагання шляхом так званого уточнення протоколів змінити результат виборів. Партія влади намагається протягувати сателітні політичні проєкти, які можуть змінити розклад сил в радах. І безумовно своїм голосуванням підтримувати провладні проєкти”, – наголосив Турчинов.