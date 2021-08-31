Про це заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони у 2014-2019 роках, керівник Центрального штабу “Європейської Солідарності” Олександр Турчинов у блозі для Цензор.НЕТ.

За його даними, станом на початок серпня поточного року поблизу та вздовж кордону з Україною створено три міжвидових угруповання, які здатні без оголошення мобілізації та за мінімальних підготовчих заходів проводити раптові наступальні дії.

Вздовж державного кордону України розгорнуто 28 батальйонно-тактичних груп. Завершується формування трьох нових об’єднань – двох армій та армійського корпусу, які до кінця 2021 року планують набути повної оперативної готовності.

На Західному стратегічному напрямку загрожує 20-та загальновійськова армія. На її озброєнні перебувають оперативно-тактичні ракетні комплекси (ОТРК) “Іскандер”.

На Південно-західному стратегічному напрямку діє 8-а загальновійськова (ударна) армія у складі 150-ї мотострілецької дивізії, 20-ї окремої мотострілецької бригади та оперативно підпорядкованих 1-го (Донецьк) і 2-го (Луганськ) армійських корпусів. В армії передбачено створення ракетних бригад ОТРК “Іскандер”.

“Загальна чисельність наземного угруповання ЗС РФ вздовж кордону України на даний час – 87 тис. військовослужбовців, до 1100 одиниць танків, до 2600 бойових броньованих машин, до 1100 артилерійських систем, до 360 ракетних систем залпового вогню, 18 оперативно-тактичних ракетних комплексів”, – заявив Турчинов.

Він додав, що загальна чисельність наземного угруповання збройних формувань РФ на тимчасово окупованих територіях України в Донецькій та Луганській областях становить близько 35 тисяч військовослужбовців, до 480 одиниць танків, до 910 бойових броньованих машин, до 720 артилерійських систем, до 200 ракетних систем залпового вогню.

У 2014 році Указом Президента РФ була відтворена Перша танкова армія, яка увійшла до складу Західного військового округу (ЗВО). Сьогодні в складі Першої гвардійської танкової армії – мотострілецькі, танкові, артилерійські, ракетні, зенітні ракетні та інші з’єднання та військові частини.

Турчинов наголосив, що головна небезпека 1-ї танкової армії полягає в можливому її застосуванні із білоруського напрямку.

“Втративши легітимність у Білорусі, Олександр Лукашенко опинився у повній залежності від РФ, тому ймовірність відкриття так званого Білоруського фронту вторгнення в Україну є надзвичайно високою”, – наголосив Турчинов.

На його думку, небезпека морської компоненти РФ має щонайменше два виміри. Один – висадка десанту на узбережжя Азовського та Чорного морів з метою контролю територій та морської блокади України, захоплення дамби Каховської ГЕС та інженерних споруд Північно-Кримського каналу для подачі прісної води на окуповану територію АР Крим. Другий – блокування судноплавства України на торговельних шляхах в Чорному та Азовському морі.

Турчинов додав, що Чорноморський флот РФ має високий бойовий потенціал. За останні п’ять років ЧФ РФ поповнився 16 новими бойовими кораблями, катерами та підводними човнами, у більшості з яких на озброєнні ракетні системи “Калибр-НК” та “Калибр-ПЛ”, здатні вражати цілі на великих відстанях.

ЧФ РФ має якісну перевагу над ВМС ЗСУ й налічує до 40 бойових кораблів, 7 дизель-електричних підводних човнів та 15 бойових катерів. З них 11 надводних кораблів (3 фрегати, 2 малі ракетні кораблі) та 6 підводних човнів є носіями крилатих ракет морського базування типу “Калибр”. Їхній сумарний ракетний залп, з урахуванням берегових батарей в Криму, становить 156 ракет. До складу ЧФ РФ включено два малі ракетні кораблі та патрульний корабель проєкту 22160 “Василий Быков” (ще два кораблі будуються). На борту останніх передбачена можливість розміщення безпілотників та ударного ракетного комплексу “Клаб-К”.

РФ не застосовувала повітряно-космічні сили в ударних операціях проти України, однак вони брали активну участь для перекидання військових з’єднань на початку окупації АР Крим.

Військові авіаційні спроможності повітряно-космічних сил РФ, в межах оперативного порядку застосування стосовно України, становлять до 440 літаків, з них бойових – 330, до 210 вертольотів в тому числі 150 ударних та багатоцільових.

“Російські збройні сили мають значну перевагу в чисельності, озброєнні й військовій техніці над ЗСУ. Але використання російських військових в бойових діях на Донбасі засвідчили повну відсутність у них мотивації вмирати за імперські амбіції Кремля. Більшість російських військовослужбовців мають не тільки відсутність мотивації й низький бойовий дух, але і низьку професійну підготовку, на противагу елітним підрозділам армії РФ”, – додав Турчинов.

Він наголосив, що влада повинна припинити шукати “мир” в залитих кров’ю очах тирана, тверезо аналізуючи ситуацію, визначити пріоритетні й дієві заходи протидії агресору в умовах обмежених фінансових, матеріально-технічних та людських ресурсів.