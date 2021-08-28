Про це поінформували в пресслужбі Української делегації для участі у Тристоронній контактній групі (ТКГ).
“Під час сьогоднішнього обстрілу району Авдіївки і самого міста, поранено та отримали бойові травми дев’ять українських військовослужбовців”, – сказано в повідомленні.
Зазначається, що під час обстрілу ворог застосовував міномети і артилерію калібром 120 і 122 мм відповідно. Використання цього озброєння заборонено Мінськими угодами.
На вимоги СЦКК (Спільного центру з контролю та координації) припинити вогонь ворог не реагував.
У пресслужбі уточнили, що Збройні Сили України надали “адекватну відповідь на обстріли”.
“Завданням противника є спровокувати нас на неадекватну відповідь, а потім на своєму вищому рівні заявити про “… агресивні дії України” і створити напругу, в ідеалі – зірвати відповідні переговори президента України з президентом США про подальші шляхи врегулювання конфлікту, в тому числі – на тему участі США в такому врегулюванні”, – зазначається в повідомленні.
У пресслужбі також поінформували про офіційну реакцію на сьогоднішній обстріл Авдіївки. Так, по лінії ТКГ та Міністерства закордонних справ України до ОБСЄ було направлено відповідні ноти.
Водночас скликання позачергового засідання підгрупи з безпеки ТКГ не планується.
“Скликання позачергового засідання підгрупи з безпеки не планується, оскільки ми очікуємо цілком передбачувану відповідь РФ у вигляді слова “ні”, вже отриману нами двічі за минулі тижні, коли ми вимагали такого засідання у відповідь на загибель і поранення наших військовослужбовців”, – наголошується в повідомленні.
У пресслужбі Української делегації в ТКГ попередили українців, що на тлі візиту президента Володимира Зеленського до США (що планується на 30-31 серпня) “бойова активність з боку противника може бути збільшена додатково, і до цього потрібно бути ситуативно і морально готовими”.
Крім того, Українська делегація нагадала російським окупантам, що угода про припинення вогню, укладена 22 липня 2020 року, передбачає дозвіл на відкриття вогню у відповідь.
У пресслужбі МВС України, своєю чергою, поінформували про відкриття кримінального провадження за фактом обстрілу Авдіївки.
Нагадаємо, що зранку в суботу, 28 серпня, російсько-окупаційні війська обстріляли Авдіївку (Донецька область) із мінометів та артилерії. Унаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури міста. На щастя, постраждалих серед місцевого населення немає.
Через обстріл у Донецькій області на три дні обмежили рух поїздів.
- На початку липня повідомлялося, що за останні три місяці кількість порушень на Донбасі збільшилася втроє. Загострення розпочалося одночасно зі стягуваннями російських військ до кордонів України. Такі дані минулого тижня озвучив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк на 1323-му засіданні Постійної ради ОБСЄ.
- 5 серпня російсько-окупаційні війська здійснили обстріл населеного пункту Красногорівка Донецької області. Під вогонь потрапив багатоповерховий житловий будинок, унаслідок чого отримав поранення місцевий мешканець.
- 11 серпня російсько-окупаційні війська відкрили вогонь по цивільній інфраструктурі населеного пункту Новоселівка Друга, що в Донецькій області. Унаслідок цього загинув місцевий мешканець 1935 року народження.