Під час сьогоднішнього обстрілу російськими окупантами міста Авдіївка (Донецька область) були поранені та травмовані вісім українських військовослужбовців.

Про це поінформували в пресслужбі Української делегації для участі у Тристоронній контактній групі (ТКГ).

“Під час сьогоднішнього обстрілу району Авдіївки і самого міста, поранено та отримали бойові травми дев’ять українських військовослужбовців”, – сказано в повідомленні.

Зазначається, що під час обстрілу ворог застосовував міномети і артилерію калібром 120 і 122 мм відповідно. Використання цього озброєння заборонено Мінськими угодами.

На вимоги СЦКК (Спільного центру з контролю та координації) припинити вогонь ворог не реагував.

У пресслужбі уточнили, що Збройні Сили України надали “адекватну відповідь на обстріли”.

“Завданням противника є спровокувати нас на неадекватну відповідь, а потім на своєму вищому рівні заявити про “… агресивні дії України” і створити напругу, в ідеалі – зірвати відповідні переговори президента України з президентом США про подальші шляхи врегулювання конфлікту, в тому числі – на тему участі США в такому врегулюванні”, – зазначається в повідомленні.

У пресслужбі також поінформували про офіційну реакцію на сьогоднішній обстріл Авдіївки. Так, по лінії ТКГ та Міністерства закордонних справ України до ОБСЄ було направлено відповідні ноти.

Водночас скликання позачергового засідання підгрупи з безпеки ТКГ не планується.

“Скликання позачергового засідання підгрупи з безпеки не планується, оскільки ми очікуємо цілком передбачувану відповідь РФ у вигляді слова “ні”, вже отриману нами двічі за минулі тижні, коли ми вимагали такого засідання у відповідь на загибель і поранення наших військовослужбовців”, – наголошується в повідомленні.

У пресслужбі Української делегації в ТКГ попередили українців, що на тлі візиту президента Володимира Зеленського до США (що планується на 30-31 серпня) “бойова активність з боку противника може бути збільшена додатково, і до цього потрібно бути ситуативно і морально готовими”.

Крім того, Українська делегація нагадала російським окупантам, що угода про припинення вогню, укладена 22 липня 2020 року, передбачає дозвіл на відкриття вогню у відповідь.

У пресслужбі МВС України, своєю чергою, поінформували про відкриття кримінального провадження за фактом обстрілу Авдіївки.

Нагадаємо, що зранку в суботу, 28 серпня, російсько-окупаційні війська обстріляли Авдіївку (Донецька область) із мінометів та артилерії. Унаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури міста. На щастя, постраждалих серед місцевого населення немає.

Через обстріл у Донецькій області на три дні обмежили рух поїздів.