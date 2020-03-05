Президенти Росії та Туреччини Володимир Путін та Реджеп Таїп Ердоган домовилися про припинення вогню в сирійському Ідлібі

Про це повідомляє турецьке інформагентство “Анадолу”.

У четвер, 5 березня, в Кремлі пройшла зустріч президентів Росії та Туреччини Володимира Путіна та Реджепа Таїпа Ердогана, під час якої обговорювалася ситуація в сирійському Ідлібі. За підсумками зустрічі, яка тривала близько 6 годин, сторони дійшли домовленості щодо припинення вогню.

“Сьогодні вночі, починаючи з 00.01 вступить в силу режиму припинення вогню в сирійському Ідлібі”, — сказав Ердоган.

За словами турецького лідера, назріла необхідність зміни статусу Ідлібской зони деескалації.

“Формування нового статусу-кво в Ідлібской зоні деескалації неминуче на тлі трагічних подій, що стали наслідком атак прихильників Асада, що також призвело до загибелі турецьких військовослужбовців”, — додав він.

Крім цього, турецький лідер заявив, що в ескалації конфлікту винні виключно прихильники режиму Асада. Також, за словами Ердогана, Росія і Туреччина будуть забезпечувати режим припинення вогню, але його країна залишає за собою право наносити потужні удари у відповідь на будь-які атаки прихильників Асада.

Нагадаємо, в останні тижні спостерігається ескалація в сирійській провінції Ідліб між урядовими військами Башара Асада, підтримуваними російською армією, і повстанцями, яких підтримує Туреччина. За останній місяць Туреччина перекинула в Ідліб близько 5000 військових і броньовану техніку, включаючи танки. Президент Туреччини Реджеп Ердоган пригрозив знищити сирійські урядові сили, якщо турецькі війська нестимуть втрати.