Про це повідомляє британське агентство Reuters.

За словами Ердогана, в Лівії Туреччина планує підтримувати “міжнародно визнаний уряд”.

Відзначається, що Туреччина планує використовувати всі можливі інструменти, серед яких і дипломатичні, щоб стабілізувати ситуацію в африканській державі.

Також повідомляється, що в неділю Ердоган повинен провести зустріч з лідерами Великобританії, Росії, Італії та Німеччини для того, щоб обговорити конфлікт в Лівії.

Нагадаємо, що в Лівії на сьогоднішній день встановилося двовладдя. У країні йде війна між урядом національної згоди Лівії та Лівійської національною армією.