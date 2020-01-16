Про це повідомляє британське агентство Reuters.
За словами Ердогана, в Лівії Туреччина планує підтримувати “міжнародно визнаний уряд”.
Відзначається, що Туреччина планує використовувати всі можливі інструменти, серед яких і дипломатичні, щоб стабілізувати ситуацію в африканській державі.
Також повідомляється, що в неділю Ердоган повинен провести зустріч з лідерами Великобританії, Росії, Італії та Німеччини для того, щоб обговорити конфлікт в Лівії.
Нагадаємо, що в Лівії на сьогоднішній день встановилося двовладдя. У країні йде війна між урядом національної згоди Лівії та Лівійської національною армією.
- Напередодні президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що в Лівії на даний момент знаходиться 2000 бійців ПВК “Вагнера”. Вони надають військову підтримку силам Лівійської національної армії.
- 26 грудня Ердоган заявив, що парламент Туреччини розгляне мандат на відправку турецьких військ до Лівії.