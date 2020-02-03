Президент Реджеп Ердоган заявив, що Туреччина не підтримує незаконну анексію українського півострова Крим Російською Федерацією.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

“Ще раз хочу підкреслити, що Туреччина не підтримує незаконну анексію Криму. Туреччина підтримує територіальну цілісність України включно з Кримом“, – заявив Ердоган на брифінгу після переговорів з Президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, що під час офіційної церемонії зустрічі Президента України Володимира Зеленського з главою Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом, останній привітав українських військових фразою “Слава Україні”.