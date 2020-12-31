Про це повідомляє пресслужба авіакомпанії Turkish Airlines.
Це стосується пасажирів, які не покидають транзитну зону аеропорту під час очікування наступного рейсу. На транзитних пасажирів поширюються правила тієї країни, куди вони прямують.
Негативний ПЛР-тест для польоту до Туреччини необхідно буде пред’являти до 1 березня 2021 року. Однак в це правило можуть бути внесені зміни в залежності від ситуації з COVID-19 у світі та самій Туреччині.
- З 30 грудня 2020 року всі пасажири старше 6 років, які в’їжджають в країну, перед посадкою в літак зобов’язані надати довідку про негативний ПЛР-тесті на коронавірус.
- Канада вимагатиме від пасажирів, які хочуть в’їхати на територію країни, підтвердити негативний результат тесту на COVID-19.