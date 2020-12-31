З 30 грудня 2020 року пасажири, які летять з пересадкою в Стамбулі або іншому аеропорту Туреччини в третю країну, не повинні пред'являти результат ПЛР-тесту перед посадкою у літак.

Про це повідомляє пресслужба авіакомпанії Turkish Airlines.

Це стосується пасажирів, які не покидають транзитну зону аеропорту під час очікування наступного рейсу. На транзитних пасажирів поширюються правила тієї країни, куди вони прямують.

Негативний ПЛР-тест для польоту до Туреччини необхідно буде пред’являти до 1 березня 2021 року. Однак в це правило можуть бути внесені зміни в залежності від ситуації з COVID-19 у світі та самій Туреччині.