У Туреччині заявили, що не зачиняють двері НАТО для Швеції та Фінляндії, однак закликають країни сісти за стіл переговорів.

Про це повідомив речник президента Туреччини Ібрагім Калін в інтерв’ю міжнародному інформагентству Reuters.

Калін зазначив, що Туреччина не зачиняє двері НАТО для Швеції та Фінляндії, але порушує питання, що торкається її національної безпеки.

Речник турецького лідера додав, що Робочу партію Курдистану (РПК) Анкара вважає терористичною організацією. Такою її також вважають Сполучені Штати та Євросоюз. Ця організація збирала кошти у Європі, а, зокрема, у Швеції вона має “сильну, відкриту та визнану” присутність. Це перший момент, на який Анкара хотіла б звернути увагу колег.

Калін зауважив, що вступ до Альянсу — це завжди процес. Тому треба дивитися, “як піде справа”. Туреччина закликає шведських колег сісти за стіл переговорів.