Туреччина пригрозила Греції застосуванням ракет проти Афін. Анкара попередила країну, що може вдатися до такого кроку, якщо "ви не будете зберігати спокій".

Про це повідомило Politico.

Туреччина посилила риторику проти Афін. Президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його країна почала виробляти власні ракети.

“Звичайно, це виробництво лякає греків. Коли ви говорите “Тайфун”, греки лякаються і кажуть: “Вона вдарить по Афінах”. Ну, звичайно ж, вдарить”, — сказав він.

Анкара розробила балістичну ракету “Тайфун”, яка має малу дальність. У жовтні під час випробувань над Чорним морем боєприпас вразив ціль на відстані близько 560 кілометрів. Ця відстань більш ніж удвічі перевищила дальність нинішніх ракет в арсеналі Туреччини.

“Якщо ви не заспокоїтеся, якщо ви спробуєте купити щось (для озброєння, – ред.) звідси і звідти, від Америки до островів, така країна, як Туреччина, не буде стороннім спостерігачем. Вона повинна щось зробити”, — додав Ердоган.

Зазначимо, що Анкара посилює свою риторику проти Греції в останні місяці. Це відбувається на тлі того, що Туреччина вважає, що Греція нарощує військовий потенціал на островах в Егейському морі, неподалік турецького узбережжя.