Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що його країна не збирається припиняти відносин з Росією. Туреччина імпортує з Росії 50% необхідного їй газу, тому партнерство для них є "стратегічно важливим".

Про це повідомив турецький президент в інтерв’ю порталу Hurriyet.

Туреччина на тлі російсько-української війни дотримується політики балансу щодо обох країн. Ердоган не планує розривати відносин з Володимиром Зеленським чи Володимиром Путіним.

Реджеп Тайїп Ердоган зазначив, що з Росією Туреччина має проєкт в атомній енергетиці — АЕС “Аккую”. Турецький лідер висловив сподівання, що протягом наступного року його завершать та відкриють.

“Знову ж таки, звідки ми беремо 50% природного газу, який зараз використовуємо? Поставляємо з Росії. Для нас це стратегічно важливі відносини. І ми не можемо розірвати ці відносини”, — повідомив Ердоган.

Глобальний конфлікт нікому не піде на користь, вважає президент Туреччини. Тому їхня країна “продовжуватиме роботу в обраному напрямку з метою уникнути світової війни”.