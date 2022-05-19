Про це повідомив турецький президент в інтерв’ю порталу Hurriyet.
Туреччина на тлі російсько-української війни дотримується політики балансу щодо обох країн. Ердоган не планує розривати відносин з Володимиром Зеленським чи Володимиром Путіним.
Реджеп Тайїп Ердоган зазначив, що з Росією Туреччина має проєкт в атомній енергетиці — АЕС “Аккую”. Турецький лідер висловив сподівання, що протягом наступного року його завершать та відкриють.
“Знову ж таки, звідки ми беремо 50% природного газу, який зараз використовуємо? Поставляємо з Росії. Для нас це стратегічно важливі відносини. І ми не можемо розірвати ці відносини”, — повідомив Ердоган.
Глобальний конфлікт нікому не піде на користь, вважає президент Туреччини. Тому їхня країна “продовжуватиме роботу в обраному напрямку з метою уникнути світової війни”.
- Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Ердоган попередив союзників, що Туреччина не підтримає вступ Швеції та Фінляндії до НАТО.
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що занепокоєння Туреччини щодо вступу Фінляндії та Швеції до Альянсу наразі вирішується.