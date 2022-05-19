Генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що спробує вирішити проблему із запереченнями Туреччини щодо вступу Фінляндії та Швеції до Альянсу .

Про це йдеться в повідомленні міжнародного телеканалу CNN.

Зазначається, що генсек НАТО Єнс Столтенберг здійснив візит до Копенгагена. Під час виступу там він заявив, що розбіжність думок членів Альянсу не є дивною. Під “розбіжністю” він мав на увазі небажання Туреччини приймати до НАТО Фінляндію та Швецію.

Також Столтенберг зауважив, що Альянс має великий досвід розв’язання проблем такого характеру. Це, за його словами, можливо лише за столом переговорів.

Наразі представники Альянсу перебувають у тісному контакті як зі Швецією та Фінляндією, так і з Туреччиною.

“Ми розв’язуємо проблему із застереженням, яке висловила Туреччина”, — запевнив Столтенберг.