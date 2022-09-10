Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.
У МОЗ зазначили, що зараз дуже важливо збільшувати запаси безпечної і якісної донорської крові, яка допомагає не тільки рятувати життя військових, а й проводити планові операції в тилу, приймати пологи та здійснювати трансплантації.
“В умовах воєнного стану стале забезпечення донорською кров’ю та її компонентами є однією з умов обороноздатності країни та запорукою її національної безпеки. Війна створює нові виклики, тому кров потрібна щодня як для порятунку українських воїнів, так і для мирних громадян, які страждають від агресії, розв’язаної РФ”, – наголосили у Міністерстві охорони здоров’я.
Крім того, у МОЗ розповіли, що кампанію “Твоя кров може воювати. Стань донором” ілюструє мурал на воротах обстріляного будинку в центрі Харкова. Художник Гамлет Зіньківський створив цей мурал після того, як сам здав кров для фронту.
Як стати донором?
- Звернутися до центру крові (практично у кожному місті є центри крові або інші медичні заклади, де можна здати кров);
- Записатися телефоном у базу донорів у центрах крові свого міста. Всі медичні заклади, які роблять запаси крові, мають власну базу донорів і за потреби крові зв’язуються з ними;
- Записатися онлайн в реєстр донорів. Кожен, хто бажає стати донором крові, може зареєструватися на відповідних вебсервісах, внести туди всю необхідну інформацію і чекати повідомлення від координаторів.
Хто може стати донором?
- Кожен дієздатний українець віком від 18 років;
- Маса тіла має бути не менше ніж 50 кг;
- Відсутність протипоказань до донорства.
Натомість донорами не можуть бути люди, які мають серцево-судинні захворювання; захворювання центральної нервової системи; патологічна схильність до кровотеч; багаторазові випадки синкопе (знепритомніння) або судоми в анамнезі; шлунково-кишкові, сечостатеві, гематологічні, імунологічні, метаболічні, ниркові захворювання або захворювання дихальної системи; цукровий діабет, злоякісні захворювання тощо.
- У Міністерстві охорони здоров’я розповіли, що необхідно робити, аби пережити радіаційну аварію з мінімальною шкодою для здоров’я.
- Україна закупила достатньо препаратів, які дозволять громадянам захистити щитоподібну залозу у разі аварії на Запорізькій АЕС, аби радіаційний йод не мав негативного впливу.
- На тлі повідомлень про загрозу ядерної небезпеки на Запорізькій АЕС мережею ширяться повідомлення й рекомендації щодо того, як убезпечити своє здоров’я. Міністерство охорони здоров’я отримало багато запитань про йодну профілактику. Після чого спеціалісти відомства підготували відповіді на найпоширеніші з них.