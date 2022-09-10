В Україні розпочалась національна кампанія "Твоя кров може воювати. Стань донором" у межах якої кожен українець віком від 18 років може стати донором крові для порятунку постраждалих внаслідок повномасштабної війни Росії проти України.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

У МОЗ зазначили, що зараз дуже важливо збільшувати запаси безпечної і якісної донорської крові, яка допомагає не тільки рятувати життя військових, а й проводити планові операції в тилу, приймати пологи та здійснювати трансплантації.

“В умовах воєнного стану стале забезпечення донорською кров’ю та її компонентами є однією з умов обороноздатності країни та запорукою її національної безпеки. Війна створює нові виклики, тому кров потрібна щодня як для порятунку українських воїнів, так і для мирних громадян, які страждають від агресії, розв’язаної РФ”, – наголосили у Міністерстві охорони здоров’я.

Крім того, у МОЗ розповіли, що кампанію “Твоя кров може воювати. Стань донором” ілюструє мурал на воротах обстріляного будинку в центрі Харкова. Художник Гамлет Зіньківський створив цей мурал після того, як сам здав кров для фронту.

Як стати донором?

Звернутися до центру крові (практично у кожному місті є центри крові або інші медичні заклади, де можна здати кров);

Записатися телефоном у базу донорів у центрах крові свого міста. Всі медичні заклади, які роблять запаси крові, мають власну базу донорів і за потреби крові зв’язуються з ними;

Записатися онлайн в реєстр донорів. Кожен, хто бажає стати донором крові, може зареєструватися на відповідних вебсервісах, внести туди всю необхідну інформацію і чекати повідомлення від координаторів.

Хто може стати донором?

Кожен дієздатний українець віком від 18 років;

Маса тіла має бути не менше ніж 50 кг;

Відсутність протипоказань до донорства.

Натомість донорами не можуть бути люди, які мають серцево-судинні захворювання; захворювання центральної нервової системи; патологічна схильність до кровотеч; багаторазові випадки синкопе (знепритомніння) або судоми в анамнезі; шлунково-кишкові, сечостатеві, гематологічні, імунологічні, метаболічні, ниркові захворювання або захворювання дихальної системи; цукровий діабет, злоякісні захворювання тощо.